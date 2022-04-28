  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu

İtalya Posta Teşkilatı'nın (Poste Italiane) sistemine giren kişiler 5 milyon 90 bin euro parayı yurt dışına aktardı. Paranın yaklaşık 2.5 milyon euro kadarının izine Türkiye'de rastlandı. İşte kan donduran soygun olayı ve sınırları aşan takibin ortaya çıkardığı sonuçlar

İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
Ekleme: 28.04.2022 - 09:23 Güncelleme: 28.04.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
Milyonlarca euro'luk vurgun 3-5 Nisan 2017 tarihlerinde İtalya Posta Teşkilatı'nda yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek birtakım izinsiz para transferleri gerçekleştiği tespit edilince, birçok ülkeye para çıkışı olduğu ortaya çıktı. Toplamda 5 milyon 90 bin euro izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye'ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar şüpheli hesapları incelemeye aldı.

2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ

MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.'ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.

KOMİSYON İÇİN HESAPLARINI KULLANDIRTTILAR

İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.

MİLYONLUK ALTIN ALDILAR

Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin'in, Hayrullah N. ise Natel'in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.'nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesaplarına şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.

Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.'nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğunu belirterek 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçu kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapsi istenen 3 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
CHP eski Milletvekili Sapan: Kaset kumpasının FETÖ işi olduğunu en başında söyledim
Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi
Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?