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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Ekleme: 28.04.2022 - 22:02 Güncelleme: 28.04.2022 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEYETİ

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Cidde'ye geldi.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme

KRAL SELMAN'LA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Erdoğan ve Kral Selman görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
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