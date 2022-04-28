Ankara'da filmleri aratmayan takas! ABD ile Rusya arasında tutuklu değişimi yapıldı!

ABD ve Rusya arasında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Rusya'da polise saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ile takas Ankara'da yürütülen gizli bir operasyonla takas edilmişti.Mahkum takasının başarıyla sonuçlanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Reed'in serbest bırakılması sürecine ilişkin detayları paylaştı.Tutuklu ABD vatandaşı Trevor Reed'in serbest bırakılması için uzun zamandır Rusya ile görüştüklerini belirten Psaki, son 24 saat içinde hem ABD'deki hem de Rusya'daki tutukluların Türkiye'ye götürüldüğünü açıkladı.Psaki, 'Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye çok minnettarız.' ifadesini kullandı.Takasın ABD saatiyle sabah erken saatlerde gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Reed'in Türkiye'de ABD'li yetkililer tarafından teslim alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın yazılı bir açıklama yaptığını hatırlattı.ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan da ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takasındaki yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, 'Trevor Reed'e hoş geldiniz derken, Türkiye'ye onun güvenli dönüşünü mümkün kılmadaki rolünden dolayı minnettarız. Bu önemli konuda Türk ortaklarımızın yardımlarını takdir ediyoruz' dedi.'Uçaklar yan yana durdu, iki mahkum da filmlerde gördüğünüz gibi yürüdüler'Yetkililer mahkum takasının nerede gerçekleştiğini resmi olarak açıklamasa da, takastan saatler önce Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait bir uçağın Ankara'ya uçtuğu tespit edildi.Rus haber ajansları ise, Yaroşenko'nun Ankara'dan Rusya'nın Soçi kentine ardından başkent Moskova'ya uçtuğunu bildirdi.Reed'in babası Joey Reed ABD basınına verdiği demeçte, 'ABD uçağı Rus uçağının yanında durdu ve iki mahkum da filmlerde gördüğünüz gibi yürüdüler' dedi.Rus pilot Yaroshenko, 28 Mayıs 2010 tarihinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından Liberya'da gözaltına alınarak ABD'ye getirilmiş ve 20 yıl hapis cezası verilmişti.ABD'li Reed ise 2020 yılının temmuz ayında çıkan bir tartışmada, Rus polis memurlarının 'hayatını ve sağlığını' tehlikeye attığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed'in serbest bırakıldığını ve ülkesine bugün döneceğini açıklamıştı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise mahkum değişimi kapsamında serbest bırakılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın özel af çıkardığını bildirmişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Trevor Reed'i evine tekrar kabul ederken, Türkiye'ye Reed'in evine güvenli bir şekilde dönmesindeki rolü için minnettarız. Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz.' ifadesini kullanmıştı.