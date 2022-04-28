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Beyaz Gazete
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3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...

Rusya lideri Vladimir Putin'in dün akşam, Ukrayna'daki savaşa Ukrayna tarafından destek verecek olan ülkelere yönelik açık tehdidi tüm dünyada 3. Dünya Savaşı ve nükleer saldırı ihtimallerine duyulan endişeyi artırdı. Öte yandan Rus medyasında da başta İngiltere olmak üzere uluslararası alandaki ülkelere açık açık tehdit mesajları gelmeye başladı. Bunların sonucusu ise RT kanalına konuşan Margarita Simonyan'dan geldi. Simonyan, Ukrayna'daki savaşın Rusya açısından kaybedilmesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını ifade ederken, "Onlar kurbağa gibi vıraklayacak" sözleriyle herkesi şoke etti.

Ekleme: 28.04.2022 - 15:05 Güncelleme: 28.04.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Dünya, Rusya'nın tüm dünyaya yönelik tehditlerini konuşuyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in dün St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşma dünyanın gündemine oturdu. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışarıdan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için bir tehdit oluşturması durumunda rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla cevap vereceğini söyledi.

ŞOKE EDİCİ İFADELER

Bu ifadelerin üzerine nükleer savaş endişesi uluslararası alanda hissedilmeye başladı. Rus devlet televizyonunda ise şoke edici ifadelere yer verildi.

3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...

'KAYBETME İHTİMALİ YOK'

Rus devlet televizyonu RT'nin editörü ve Kremlin'in sevilen bir ismi olan Margarita Simonyan, dün akşamki açıklamalarıyla korku saldı. Simonyan, Putin'in 'kırmızı düğmeye' basarak olası bir savaş başlatma ihtimalinin savaşı kaybetmeyi kabullenmesinden daha olası olduğu ifade etti.

3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...

'SAVAŞI KAYBEDERSEK OLACAKLAR BUNLAR'

Editör, 'Ya Ukrayna'da kaybederiz, ya da 3. Dünya Savaşı başlar' diyerek tüm dünyayı şoke etti. Ona göre bütün bunlar nükleer savaş ile sona erecek.

3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...

KURBAĞA BENZETMESİ

Bu ifadeler programa katılan diğer uzmanların gerilmesine sebep olurken Simonyan sözlerine, 'Dehşet verici olsa da durum bu. Hepimiz günün birinde öleceğiz, ancak onlar kurbağa gibi 'vıraklarken' biz cennete gideceğiz' ifadeleriyle devam etti.
3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...
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