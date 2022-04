TÜGVA binasına bombalı saldırıda bulunmuştu: İşte kadın teröristin yakalanma anı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na 21 Nisan Perşembe sabahı saat 05.46'da El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakan 27 yaşındaki B.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve başarılı çalışmasıyla çok kısa sürede yakalandı. Teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '21 Nisan günü saat 05:46'da İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler' diyerek duyurdu.CEP TELEFONUNU YANINA ALMAMIŞ...SABAH, binlerce güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek teröristin açık kimliğini tespit eden İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla ilgili yeni detaylara ulaştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; bölücü terör örgütü PKK'nın Uyuyan Hücresi'ne bağlı olan ve geçmişte herhangi bir suç kaydı bulunmayan kadın terörist B.Y., cep telefonunu Tuzla'da kaldığı evde bıraktı ve bombayı yerleştirmeye gittiğinde cep telefonunu yanına almadı. B.Y., bombayı yerleştirdikten sonra kaçarken polislere yakalanmamak için üç defa kıyafet değiştirdi.İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN HER ARACI KULLANDIGaziosmanpaşa'dan Edirnekapı'ya gelen, ardından Halkalı'ya, daha sonra da Pendik İlçesi'ne geçen B.Y. son olarak Tuzla'daki eve gitti. Kaçarken girdiği iş yerlerinden kıyafetler satın alan B.Y., Gaziosmanpaşa İlçesi'nden Edirnekapı'ya çarşafla geldi. Burada kıyafetlerini değiştirdi. Pendik'e başörtülü, Tuzla'ya ise farklı bir kıyafetle geldi. Metrobüs, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı fakat İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tam dört gün süren titiz çalışmasıyla uyguladığı tüm planı deşifre edildi. Kullandığı İstanbul Kart ile kaçış güzergahı belirlendi.ODA PARFÜMÜ DÜZENEĞİYLE HAZIRLANMIŞPendik'te gözaltına alınan B.Y.'nin evinde bir USB Bellek ve bir zarfın içerisinde dövizler bulundu. 3'ü Tuzla, 1'i Beykoz, 1'i Küçükçekmece'de toplam beş adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda B.Y.'nin olaydan sonra kaçarken giydiği kıyafetler de bulundu.1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIB.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi daha operasyonla gözaltına alındı. Paralar, zarf ve USB Bellek detaylı bir şekilde incelemeye alındı. B.Y.'nin yerleştirdiği 'Zaman Ayarlı Boru Tipi' bombanın 'Kara Barut' kullanılarak hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edildi. Farklı kıyafetlerle kaçış görüntülerinden sonra yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıkan B.Y.'nin sorgusu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.