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Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık. Yıktırılan Sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik." dedi.

Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
Ekleme: 27.04.2022 - 22:43 Güncelleme: 27.04.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde konuştu. 'Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık. Yıktırılan Sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Geçmişte bu aziz milletle Kuran-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir.

Kur'an'a uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ülkemizde Kur'an eğitime her yerde ulaşmak mümkün.

AYASOFYA CAMİİ MESAJI

Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık. Yıktırılan Sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik.
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