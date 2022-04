Türk Polis Teşkilatının çelik kanatları, Dünya Pilotlar gününü kutluyor!

Türkiye'nin ilk pilotu olma unvanına sahip Fesa Evrensev'in Türkiye semalarındaki ilk uçuşunu 26 Nisan 1912'de gerçekleştirmesinden bu yana, 26 Nisan günü 'Dünya Pilotlar Günü' olarak kutlanıyor.Bu yıl da, hava araçlarıyla 41 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan iki kadın pilot, meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla kapılarını AA'ya açtı.Dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle doğrudan saldırı gücüne sahip olan Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev alan Pilot Komiser Ebru Melek ve Pilot Komiser Özge Karabulut da meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.Birçok kadına yol gösterip cesaretlendiren başarılı kadın pilotlardan Pilot Komiser Ebru Melek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komiser yardımcısı olarak başladığı mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlattı.Pilotaj eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirten Melek, 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görevini gururla yaptığını söyledi.Mesleğinin zorlukları olduğunu ama pilot olmak isteyen kadınlara örnek olup, yol gösterip cesaretlendirdiklerinden dolayı gurur duyduklarını belirten Melek, şunları söyledi:'Elbette tüm mesleklerde olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var ama kadın olmamız Türkiye ve dünya kadınlarına örnek teşkil etmemiz daha da gurur verici. O yüzden bu mesleğe daha sıkı sarılıp gururla, severek yapıyoruz. Kadın olarak genç kızlara örnek olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bu mesleği gönlünce seven, icra eden ve gururla taşıyan tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum.'Kendisini görüp pilot olmak isteyen çok fazla kadın bulunduğunu söyleyen Melek, kadınlara şöyle seslendi:'Hiçbir zaman, hiçbir şeye imkansız gözüyle bakmasın, 'ben yapamam, ben kadınım' demesinler. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını görüyoruz. İstedikleri zaman her şeyi başarabilirler. Hayalleri ise, çok çalışsınlar, çok istesinler. Bu yolda emek gösterdikleri zaman istediklerine ulaşabilirler.'Başkanlık bünyesinde görev yapan Pilot Komiser Özge Karabulut da eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına dikkati çekti.Görevini polis üniformasıyla ifa ettiği için sorumluluklarının üst düzeyde olduğunu anlatan Karabulut, 'Devlet görevlisi olduğumuz için zorlu operasyonlarda görevlerimize devam ediyoruz ve 7/24 Türk polisini göklerde temsil ederek her zaman görevimizin başındayız.' dedi.Tüm pilotların 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayan ve çok çalışarak bu noktaya geldiğini ifade eden Karabulut, pilot olmak isteyen gençlere de şöyle seslendi:'Öncelikle helikopter pilotu olmayı gerçekten istemeleri gerekiyor. Hayatlarını buna göre şekillendirmezlerse çok yıpranabilirler. Sabırlı bir şekilde azimle, çok çalışmalarını öneriyorum.Başta şehit pilotlarımızın ruhları şad olsun. Bu vesileyle tüm pilotlarımızın da Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun.'