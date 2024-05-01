TİP'li provokatör iş başında! Erkan Baş polisleri hedef aldı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim'e izin çıkmadı.Bu doğrultuda alınan tedbirler nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı Saraçhane'ye TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve partililer de geldi. Baş ve beraberindeki kortejle polisler arasında kısa süreli bir arbede çıktı.O anlarda Erkan Baş polisle tartıştı.Kameraya yansıyan görüntülerde polislere dönerek 'Ne bağırıyorsun, bağırma, sus' diyerek bağıran Baş'ın o halleri dikkat çekti. Yine görüntülerde Baş, daha sonra polisin 'Sana bağıran kim' demesiyle bölgeden uzaklaştı.İşte o anlar...