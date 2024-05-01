İhmaller zinciri minik Edanur'u hayattan koparttı! Ekrem İmamoğlu 5 gün sonra paylaşım yaptı! Görevden alınan hala yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan'da düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Edanur'un cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce de idari soruşturma başlatıldı.Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki parkta yine İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında parkta faciya yol açan ihmaller zinciri de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre minik kızı ölüme götüren başlıca ihmaller şöyle sıralandı:-İBB ekipleri çukuru kazdıktan sonra parktan ayrıldı.-Çukur, etrafı kapatılmadan önlem alınmadan öylece bırakıldı.- Piknik ve yeşil alanın tamamı kapatılmadı.-Kazılan alana şerit çekilmedi ve erişimi engelleyen bariyerler konulmadı.- Riskli alana görevli personel konulmadı, piknik yapan vatandaşların alana yaklaşmamaları noktasında uyarı yapılmadı.Minik Edanur için önceki gün Esenyurt Cem Vakfı Kıraç Cem Kültür Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de törene katılanlar arasındaydı. Ancak İBB'den üst düzey hiçbir yetkilinin törende olmadığı göze çarptı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün boyunca sosyal medya hesabından birçok konuda paylaşımda bulunurken İBB'nin sorumluluk alanında ihmal sonucu ölen Edanur'la ilgili tek bir paylaşım bile yapmadı. İmamoğlu'nun Edanur'un ölümüyle ilgili hiçbir paylaşım yapmamasının yanı sıra evladını kaybeden aileyi aramaması da dikkat çekti.Çukur faciasından tam 5 gün sonra X hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Küçük Edanur'un, İBB'ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor' ifadelerini kullanmakla yetindi.Ancak, olayın üzerinden günler geçmesine karşın İBB'nin başlattığı idari soruşturma kapsamında henüz bir adım atılmadı. Çukuru açıp, etrafında önlem almayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri hakkında işlem yapılmadı.Savcılığın olayla ilgili başlattığı ceza soruşturması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya uzman bilirkişi ekibi görevlendirildiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belediye görevlileri hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.Öte yandan Edanu'un ölümünün ardından ailesinin dramını da gözler önüne serdi.Edanur'un altı ve 10 yaşında iki kardeşi daha olduğu öğrenildi. Babaları yaklaşık iki yıldır cezaevinde olan kardeşlerin anneleri ise 2.5 aydır Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeydi.Üç kardeşten Ebru ve Edanur teyzesinde, 10 yaşındaki ağabeyleri Biran da, babaannesinde kalıyordu. Anne Nurcan Gezer, hiçbir devletle uyruk bağı bulunmayan 'haymatlos' (vatansız) statüsünde olduğu için üç kardeşin de kimlikleri yoktu.Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dün Esenyurt'ta kurulan taziye çadırına giderek anne Nurcan Gezer ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, medyada yer alan haberlerin ardından Nurcan Gezer'in durumu ile ilgili inceleme başlattı. İncelemenin ardından Nurcan Gezer'in Türk vatandaşlığı başvurusu, kabul edildi.Anne Gezer, 'Yıllardır çocuklarım okula gidemiyordu. Okul görüyorlar ve gitmek istiyorlardı. Hastalanınca çocukları hastaneye götüremiyordum' diyerek duygularını ifade etti.