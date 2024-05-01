Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde ortaya çıktı: İmamoğlu ve Özel ile poz verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ‘kimyasal silah kullanıyor’ iftirası atan ve Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sahte rapor düzenlediği iddiaları ile gündeme gelen TTB Merkez Konseyi başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile poz verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, CHP ve DİSK, Saraçhane'de bir araya geldi.Korteje CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelen CHP, Taksim konusunda provokasyonu körüklerken uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Şebnem Korur Fincancı da CHP yürüyüşünde kendini gösterdiTürk Silahlı Kuvvetlerine ‘kimyasal silah kullanıyor' iftirası atarak PKK'ya adeta kol kanat geren ve Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sahte rapor düzenlediği iddiaları ile gündeme gelen Şebnem Korur Fincancı, Özel ve İmamoğlu ikilisi ile yan yana poz verdi.