Polisimize saldırdılar! CHP, DEM, DİSK ve KESK Taksim’e yürümeye çalıştı

İstanbul Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK ve KESK, yasağa rağmen Taksim'e yürümeye çalıştı. Kalabalık grup, 'Dağılın' uyarısı yapan polise taş ve sopalarla saldırdı. Ekipler ise biber gazı kullanmak zorunda kaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıklamıştı.Kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin verilmezken, bugün bölgeye çıkan tüm yer ve güzergahlar barikatlarla kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda da sıkı tedbirler uygulandı.Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK, KESK ve sol örgütler Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis ekipleri ise 'dağılın' uyarısı yaptı.Ancak kalabalık grup, 'dağılın' uyarısı yapan ekiplere, taş ve sopalarla saldırdı. Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı.