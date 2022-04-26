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Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları: Paralı mı olacak?

ABD'li girişimci Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Musk'ın daha önce Twitter ile ilgili dile getirdiği konuları icraata döküp dökemeyeceği merak konusu oldu. Bunların arasında Twitter'ın paralı olup olmayacağı da var. İşte Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yapması beklenen yenilikler...

Ekleme: 26.04.2022 - 12:33 Güncelleme: 26.04.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları: Paralı mı olacak?Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li girişimci Elon Musk imzaladığı 44 milyar dolarlık anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

Elon Musk, bu gelişmenin ardından bundan sonra Twitter'da yaşanacak bazı değişiklikleri duyurdu.

O değişiklikler şöyle:

•Herkes istediğini yazabilecek.

•Botlar son bulacak.

•Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani takma isimliler veya troller platformda yer alamayacak.

Elon Musk'ın bir dönem tartışma konusu olarak gündeme getirdiği ve pek de uygulamaya geçilemeyeceği düşünülen planlar şimdi ciddiye binmiş durumda. Elon Musk bazı konularda ısrarcı görünüyor.

TWİTTER AÇIK KAYNAK MI OLACAK?

Twitter'ın sansür politikasını sürekli olarak eleştiren Elon Musk artık tek sahibi haline gelince neler yapabileceği merak edilmeye başladı.

Twitter'ın tamamen farklı bir yöne evrilmesine sebep olabilecek ciddi teklifleri var.

Elon Musk ifade özgürlüğünü sağlayabilmek için algoritmaların açık kaynak olması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca yorumlara veya gönderilere otomatik olarak katkı yapan ve ayrıca hesaplara şikâyette bulunarak engel koyduran spam botların yasaklanmasını istiyor.

Son olarak tüm kullanıcılara kimlik doğrulama yaptırma planı da var.

Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi.

Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu.

Ne var ki sansür algoritmalarının açık kaynak hale getirilmesi ve sansürün hafifletilmesi kargaşaya sebep olabilir.

Herkesin birbirine sürekli sözlü saldırılarda veya tacizlerde bulunduğu bir ortam Twitter'ı yoldan çıkarabilir.

Trump da sansür karşıtı bir sosyal ağ oluşturmuş ancak çok daha katı sansür politikaları uygulamıştı. Zira aşırıya kaçan saldırılarda mahkemeler platformu da suçluyor.

Son olarak her kullanıcıya kimlik doğrulama zorunluluğu da kullanıcı sayısının azalmasına yol açabilir.

Asıl hesapların farklı temalar altında ikinci veya üçüncü hesapları olduğu bilinen bir konu.

Hatta bir hesabın farkında olmadan yan hesabıyla kendisini övmeye çalıştığı sıkça karşımıza çıkıyor.

TWİTTER PARALI MI OLACAK?

Tesla CEO'su, reklamsız, daha ucuz ve kripto paralarla bile ödeme seçeneği sunacağı bir abonelik sistemini de önermişti.

Peki Elon Musk'ın istediği abonelik hizmetinin nasıl olması bekleniyor?

Elon Musk, kullanıcılar için Twitter Blue'dan daha ucuz bir abonelik hizmetinden söz etti.

Bu sistem, abonelerin resmi hesap ya da makamlarda kullanılardan farklı olarak mavi tikli olması gerektiğini önerdi.

Halihazırda tanınmış kişiler Twitter'da mavitik, yani onaylı hesaplar kullanırken, Elon Musk buna benzer farklı bir kimlik doğrulama sisteminin gelmesi gerektiğini önerdi.

AYLIK 2 DOLAR

Aylık 2 dolar olarak önerilen bu hizmet, kullanıcıların 12 ay önceden ödeme yapacağı şekilde ayarlanacak. Bu hizmet ile kullanıcılar hem onaylı bir hesaba sahip olurken, aynı zamanda reklamsız bir Twitter deneyimini de yaşamış olacak.

Musk, Twitter'a gelmesi beklenen abonelik hizmetiyle ilgili kripto paranın da önünü açtı. Dogecoin'e atıfta bulunan ünlü milyarder, ödeme seçenekleri arasına desteklediği Doge'nin de eklenebileceğinin altını çizdi.
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