Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı

Geçtiğimiz hafta, Bursa'daki cezaevi aracına bombalı saldırı düzenleyip bir görevliyi şehit eden PKK, bir gün sonra TÜGVA'yı (Türkiye Gençlik Vakfı) hedef almıştı.21 Nisan sabah 05.40'ta Gaziosmanpaşa şubesinin önüne bırakılan boru tipi zaman ayarlı bomba 6 dakika sonra infilak etmişti. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmamıştı.BAKAN SOYLU DUYURDU: TERÖRİST YAKALANDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin polis operasyonuyla yakalandığını duyurdu.Bakan Soylu, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:'21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.