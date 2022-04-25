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Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?

Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken sahada çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?
Ekleme: 25.04.2022 - 09:42 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?
Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlattı.

Bu harekatla başlayan savaşta çatışmalar tam 2 aydır devam ediyor.

Savaşın hemen başından itibaren başlayan ve Türkiye'nin de 2 kez ev sahipliği yapatığı barış ve ateşkes müzakereleri son dönemde sekteğe uğrasa da devam ediyor.

Müzakerelerin başlaması ile Rusya ele geçirdiği başkent Kiev'in etrafındaki bölgelerden çekildi.

Bu çekilme ile birlikte Ukraynalı sivil can kayıplarının ortaya çıkması dünyadan büyük bir tepki çekti.

Çatışmaların merkezi güney doğu şehirlerine kaydı
Rusya Kiev etrafından çektiği kuvvetlerini ise Ukrayna'nın güney doğu bölgelerine kaydırdı.

Karadeniz kıyısındaki şehirlerde ve Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar hala devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?

Bunun yanında savaşla beraber Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik ekonomik ve diplomatik yaptırımları da devam ediyor.

Avrupa'nın bu konuda önündeki en büyük engellerden biri ise Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılıkları.

Bu bağımlılıktan kurtulma niyetindeki Avrupa'nın adımları enerji piyasalarında da krize neden oluyor.

Mülteci sayısı 5 milyonu geçti
Bütüm bu süreç içinde ise milyonlarca insan mülteci konumuna düştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?

Buna göre, 24 Şubat-19 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 34 bin 439 kişi kişi komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 825 bin 463), Romanya'ya (757 bin 047), Rusya'ya (549 bin 805), Macaristan'a (471 bin 80), Moldova'ya (426 bin 964), Slovakya'ya (342 bin 813) ve Belarus'a (23 bin 759) geçiş yapıldı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi Rusya'ya geçti.
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