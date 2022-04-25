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Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Nissan'ın 1986'da üretimine son verdikten sonra 2013 yılında yeniden yollara indirdiği ve yakın zamanda Türkiye'ye de gelmesi beklenen ekonomik modeli Dutson için sürpriz bir karar alındı. Japon otomotiv devi zayıf seyreden satışlar sonrası Dutson'un üretimine son verdi.

Ekleme: 25.04.2022 - 09:31 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı
Nissan, bünyesindeki Datsun alt firmasının yeni araç üretimini, son yıllarda zayıf seyreden satışlar sonrası bitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon üreticinin gelişen piyasalara yönelik 2014'te üretime yeniden başlattığı Datsun, hedefleri karşılayamadı.

Habere göre Nissan, son yıllarda artan rekabet ortamında seyreden zayıf satış rakamları sonrası Datsun üretimini sonlandırdı.

Rusya, Endonezya ve Hindistan dahil gelişen piyasalar hedefiyle rekabete giren firmanın son yıllarda fabrikaları kapanıyordu.

Datsun'un en son durdurulan Hindistan fabrikası, ana firma Nissan'ın yeni elektrikli modelleri için dönüşüme girecek.

Nissan'ın global pazarda ön plana çıkarılması adına 1986 yılında üretimi durdurulan marka, 27 yıllık derin bir uykuya yatmıştı.

2013 yılında gelişmekte olan pazarlar için küllerinden doğan Datsun; Hindistan, Afrika ve Rusya pazarlarında ekonomik modelleriyle boy göstermeye başladı.

Nissan Türkiye de Datsun'un satış operasyonu için de çalışmalara başlamıştı.

Nissan, bünyesindeki Datsun alt firmasının yeni araç üretimini, son yıllarda zayıf seyreden satışlar sonrası bitirdi.


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