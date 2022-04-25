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Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!

Ayçiçeği yağı sorunu yaşayan Fransa’da medya stokların tükenmesinden Müslümanları sorumlu tuttu. Fransız kanalı BFM’ye göre Müslümanlar, sahur ve iftarda bolca ayçiçeği yağı kullandığı için yağ sıkıntısı baş gösterdi. Ünlü Fransız gazetesi Le Perisian da “Müslümanların yağ stoklayıp rafları boşalttığını” iddia etti.

Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!
Ekleme: 25.04.2022 - 09:47 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!
Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, ayçiçeği yağı ve un başta olmak üzere bazı temel gıda maddelerinde ciddi krize tanık oldu. Bu krizden etkilenen ülkelerin başında ise Fransa geliyor. Ülkede market raflarında un ve sıvı yağ başta olmak üzere birçok ürünü bulmak neredeyse imkansız. Ürün azlığı nedeniyle de kısıtlı satış uygulamasına geçildi. Un ve yağ kısıtlamalı ürünlerin başında geliyor.

RAMAZAN VURGUSU

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Fransa’da bunun sorumlusu olarak da Müslümanlar gösterildi. Fransız kanalı BFM, ülkede yaşanan ayçiçeği yağı sıkıntısının tek sebebinin Ramazan ayı olduğunu öne süren bir haber yayınladı. Skandal haberde “Analistler, Müslümanların Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlarken büyük oranda ayçiçeği yağı kullandığını ve bunun da yağ sıkıntısına neden olduğunu belirtiyor” ifadelerine yer verildi. Ünlü Fransız gazetesi Le Perisian da “Müslümanların Ramazan sebebiyle ayçiçeği yağı stokladığını ve marketlerin raflarını boşalttığını” iddia etti.

TEPKİ YAĞDI

Fransa’da yaşayan Müslümanlar bu haberlere tepki gösterdi. Sosyal medyada skandal iddialara çok sayıda eleştiri geldi. Aktivistler, “Bu saçmalıklardan bıktık. Çok yakında alkol kıtlığının da Müslümanlardan kaynaklandığını söylecekler”, “Tüm Avrupa’da Ukrayna’daki savaştan kaynaklı gıda krizi yaşanırken yine Müslümanları hedefe koydular” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.
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