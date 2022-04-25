  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 15,83 - 15,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız

Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun salı günü toplanacağını duyurdu. Bakan Koca, “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.04.2022 - 23:03 Güncelleme: 25.04.2022 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, Bilim Kurulu'nun salı günü toplanacağını duyurdu. Koca, 'Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimzi günlerde Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır hayatımızın bir parçası olan maske kuralıyla ilgili olarak merak edilen soruya bir kez daha yanıt veren Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret etmişti.

Bakan Koca, 'Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. 'Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'tan Twitter çıkışı: Dönmeyeceğim
Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Beşiktaş evinde dağıldı! Kasımpaşa'dan farklı galibiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşılaştığımız onlarca badireye rağmen yargıya güven giderek yükseliyor
Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
Kobani soruşturmasında Başsavcılıktan itiraz! 30 kişi serbest bırakılmıştı
25 Nisan koronavirüs tablosu
BM Genel Sekreterinden Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür
Bakan Varank'tan İYİ Parti'li Çıray'ın 'SİHA' algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor
Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Suriye'de PKK-YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!
ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız
İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek
Çin'den kan donduran görüntüler! Marketler bomboş, insanlar adeta kafese alındı!
İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi