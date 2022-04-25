Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolara anlaştı.Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.44 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF KABUL EDİLDİTwitter'ın Elon Musk'a satışıyla ilgili müzakereler bugün tamamlandı. Twitter yönetim kurulu, Elon Musk'ın platformu satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifi kabul etti.