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AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Hiçbir temeli yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1915 olayları açıklamasında bir daha 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çelik, "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz" dedi.

Ekleme: 24.04.2022 - 16:39 Güncelleme: 24.04.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Hiçbir temeli yok
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları açıklamasında bir daha 'soykırım' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığının ardından Ak Parti'den de açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Biden'e sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: 'ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz.

'HİÇBİR İYİ NİYET SÖZ KONUSU DEĞİL'
Türkiye adil bir yaklaşımın inşasından yanadır. Cumhurbaşkanımız, 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilemiştir. Bu özgüvenli yaklaşımlara karşı, Ermeni lobisinin tezlerini esas alan açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir.

Üstelik Başkan Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez.
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