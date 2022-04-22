Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayına yaklaşırken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Ukrayna ordusuna 800 milyon dolarlık silah paketinin içinde yer alan Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi gündeme bomba gibi düştü. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; bu silah sistemi savaş daha başlamadan önce Ukrayna'nın ihtiyaçları için üretilmiş.

İkinci ayına yaklaşan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. ABD'nin Ukrayna ordusuna yağacağı 800 milyon dolarlık silah paketinde adından ilk kez söz edilen Phoenix Ghost insansız hava araçları gündeme bomba gibi düşeren Pentagon'dan yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu İHA sisteminin savaş başlamadan önce Ukrayna için geliştirildiğini söyledi.RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDAN ÖNCE UKRAYNA İÇİN YAPILDIABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.ABD'NİN GÜNDEM OLAN YENİ İNSANSIZ HAVA ARACI!ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanmak üzere 800 milyon dolarlık silah paketinde ismi ilk kez duyulan Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi merak konusu oldu. Pentagon Sözcüsünün gün içinde bu silah sisteminin Ukrayna'nın özel ihtiyaçları için ABD Hava Kuvvetleri tarafından hızlıca geliştirildiğine yönelik açıklaması, günlük basın toplantısında soruldu.İŞGALDEN ÖNCE GELİŞTİRME AŞAMASINDAYDIKirby, "Phoenix Ghost Sistemi açıkçası işgalden önce geliştirilme aşamasındaydı. Hava Kuvvetleri, Ukraynalılarla istişare içinde bunun üzerine çalışıyordu. Özellikle de Doğu Ukrayna'da bu sistemlerin onların ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündük." dedi.ABD KENDİSİ İÇİN KENDİSİ İÇİN KULLANACAK MI?Bu sistemi geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kirby, bu sistemlerin hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme gibi taktik amaçlar için tasarlandığını belirtti Sözcü, bu sistemlerin ABD Hava Kuvvetlerince de kullanılmasının olası olduğunu aktardı.