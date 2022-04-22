Bakan Çavuşoğlu Latin Amerika'ya gidiyor!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan'da Latin Amerika ülkeleri Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret
gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında
ayrıca, Türkiye-Brezilya 4'üncü Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu ve TürkiyeVenezuela 3'üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir" denildi