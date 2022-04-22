Bakan Çavuşoğlu Latin Amerika'ya gidiyor!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaretgerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasındaayrıca, Türkiye-Brezilya 4'üncü Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu ve TürkiyeVenezuela 3'üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir" denildi