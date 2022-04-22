Altı tonluk robot uçak havalandı: Dünyanın en güçlü SİHA'sı olacak

Milli savunma hamlesini başarıyla sürdüren Türkiye, envanterine yeni silahlar eklemeye devam ediyor. Bunlar arasında en dikkat çekenler ise hiç şüphesiz silahlı insansız hava araçları oluyor. Bu alanda adından sıkça söz ettiren Baykar firması dünyanın en güçlü TİHA'sını havalandırdı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Bayraktar AKINCI TİHA B'yi aldı.