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Macron ve Le Pen'in canlı yayında ikna gücü ankete yansıdı

Tartışma sonrası yapılan ankette yüzde 59, Macron'u ikna edici bulduğunu söyledi. Yüzde 39 ise 'Le Pen' dedi.

Ekleme: 21.04.2022 - 11:25 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Macron ve Le Pen'in canlı yayında ikna gücü ankete yansıdı
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 24 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek.

Seçmenler, ikinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasında tercihte bulunacak.

Canlı yayında tartışma

Macron ve Le Pen, seçime günler kala canlı yayında karşı karşıya gelerek seçmenleri ikna etmeye çalıştı.

Le Pen, Fransızların kendine ülkeyi yönetme şansı vermekten korkmaması gerektiği izlenimini oluşturmak için çabalarken, Macron ise ülkedeki imajını düzeltmeye çalıştı.

Seçim öncesi son kozlarını oynadılar

Macron, tartışma için Le Pen'e teşekkür ederek sözlerini tamamlarken, “Size bir insan olarak saygı duyuyorum. Samimi anlaşmazlıklarımız da var." dedi.

Le Pen ise “Fransızlar, tüm Fransızlar için” planını tanıtarak bir özetlemeyi tercih etti.

"Kim daha ikna ediciydi" anketi
Canlı yayın sonrası yapılan araştırmada, iki Fransız siyasetçinin ikna kabiliyetleri ölçüldü. BFMTV'nin izleyiciler üzerinden yaptığı ankette yüzde 59'luk kesimin Macron'u ikna edici bulduğu, yüzde 39'unun ise Le Pen'den yana görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Son anket: Yüzde 56'ya 44

Guardian'ın haberine göre; Ipsos'un son kamuoyu yoklaması, Macron'un ikinci turda Le Pen'in 12 puan önünde olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Macron'un yüzde 56, rakibi Le Pen ise yüzde 44 oy alacağı öngörülüyor. Hata payı ise yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Yüzde 43: Seçim günü fikrimiz değişebilir

Bununla birlikte seçmenlerin yüzde 13'ü hangi adaya oy vereceklerini söylemedi. Çekimser kalacaklarını veya boş oy kullanacaklarını söyleyenlerin yüzde 43'ü seçim günü fikrini değiştirebileceklerini ifade etti.

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