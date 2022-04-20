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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten 'sigara' diyaloğu...

! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir çocuğun, “Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum” demesi üzerine Erdoğan, “Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım” diye cevap verdi.

Ekleme: 20.04.2022 - 16:00 Güncelleme: 20.04.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten 'sigara' diyaloğu...

AK Parti grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Meclis'e gelen çocuklarla karşılaşan Başkan Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten 'sigara' diyaloğu...

SİGARA DİYALOĞU
Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi. Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün  sigaraları yasaklayacağım" dedi.

Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten 'sigara' diyaloğu...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.
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Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten 'sigara' diyaloğu...
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