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Sarıyer'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sarıyer Bahçeköy'de bir iş yerinde yangın çıktı. 40 dakikadır devam eden yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İş yerinde başlayan yangının 3 katlı bir binaya sıçradığı belirtiliyor...

Ekleme: 2.04.2022 - 10:10 Güncelleme: 2.04.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü. Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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