Sarıyer'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sarıyer Bahçeköy'de bir iş yerinde yangın çıktı. 40 dakikadır devam eden yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İş yerinde başlayan yangının 3 katlı bir binaya sıçradığı belirtiliyor...

Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü. Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.