Tren istasyonunda korkunç kaza: Peron ve tren arasına sıkıştı

Arjantin'de yaşanan feci kaza kamera kayıtlarına yansıdı. Bir tren istasyonunda kaydedilen görüntülerde adının Candela olduğu öğrenilen kadın tren ve platform arasına sıkıştı.Görüntüler, Candela'nın ayaklarının birbirine dolandığını, öne doğru devrildiğini ve hızla ilerlemekte olan trene doğru tökezlediğini gözler önüne seriyor. Bir anda iki vagon arasındaki boşluğa düşen kadın başaşağı bir şekilde yuvarlanarak gözden kayboluyor.Görüntülerde pek çok kişi yardıma koşsa da kadın gözden kayboluyor. Bir süre sonra tren dururken genç kadının canlı olarak raylardan kurtarıldığı görülüyor.Genç kadın Arjantinl'deki bir televizyon kanalına verdiği röportajda, 'Tansiyonum aniden düştü ve bayıldım. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ama trene çarptığın an da dahil olmak üzere hiçbir şey hatırlamıyorum.' dedi. Nasıl hayatta olduğunu hala idrak edemediğini söyleyen Candela, 'Hâlâ her şeyi anlamlandırmaya çalışıyorum' diye konuştu.