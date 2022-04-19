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Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılanma ve işe iade sözü veren CHP önemli yol aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet KHK’lılarla ilk toplantıyı Haziran 2021’de yapmıştı. CHP’liler daha sonraki süreçte 50 şehirde 15 binden fazla KHK’lıyla buluşup vaatlerde bulundu. 35 ilde platform kuran KHK’lılar, CHP’nin desteğiyle 32 ilde daha örgütlenerek platform sayısını 67’ye yükseltti

Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!
Ekleme: 19.04.2022 - 09:05 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!
CHP, yeniden yargılama teminatı verdiği kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülerle buluşmalarına devam ediyor. CHP, İzmir’de başlayan toplantının ardından 50 ilde 15 binden fazla KHK’lı ile bir araya geldi. Toplantılarda iktidar olması halinde 15 Temmuz darbe girişimi ardından ihraç edilen KHK’lılara görevlerine dönmeleri konusunda güvence verildi. KHK’lılar CHP sayesinde 32 ilde daha platform kurdu.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında KHK buluşmalarına başlayan CHP, bu buluşmalarını tamamladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet, ilk toplantısını İzmir’de yapmıştı.

50 İLDE GÖRÜŞTÜLER
CHP’liler 50 ilde KHK’lılarla salon toplantısı yaptı. CHP’li belediyelerin ev sahipliğinde yapılan toplantılarda 15 binden fazla KHK’lı ile bir araya gelindi. CHP, söz konusu toplantılarda KHK’lılara yeniden yargılama sözü ve işe iade güvencesi verdi.

35 ilde platform kuran KHK’lıların CHP sayesinde 32 ilde daha örgütlenerek platform sayısını 67’ye yükselttiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu güvence verdi
CHP Genel Başkan Yardımcılarının KHK’lılara verdiği sözün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Sözüm söz bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın” ifadelerini kullanmıştı.
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