Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın temeline dinamit koyan Gültekin Uysal ile görüştü!

DP Lideri Gültekin Uysal, Twitter paylaşımında Ahmet Davutoğlu'nu hedef alıp ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesine yer verdi. Uysal'ın açıklaması ittifakta derin bir krize neden oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sözleri 6'lı ittifakta krize neden olan Demokrat Parti Lideri Uysal'ı bugün makamında ağırladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun son olaylardan ötürü Uysal'a uyarılarda bulunduğu konuşuluyor.

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta kriz üstüne kriz yaşanıyor.Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda kavgalar yaşayan ittifakta bu sefer DP Lideri Gültekin Uysal ile Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu arasında kavga yaşandı.Kavgayı başlatan ise Uysal'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım oldu.'ESKİ AK PARTİLİ BİR İSİM ADAY OLAMAZ'Uysal, paylaşımında Ahmet Davutoğlu'nu hedef alıp ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken '20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.' ifadesine yer verdi.Bu ifadelere Davutoğlu sinirlenirken, CHP'nin sessiz kalmasına tepki gösterdi.KILIÇDAROĞLU, UYSAL'I ÇAĞIRDIİttifakta krizin artmasından endişe duyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, 6'lı masanın dağılmaması için CHP Genel Merkezi'ne Gültekin Uysal'ı davet etti.Davet sonrası bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı makamında kabul etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.İTTİFAKI RİSKE ATMAYIN UYARISIGörüşmede Kılıçdaroğlu'nun, son olaylardan ötürü Uysal'a uyarılarda bulunduğu konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre bu tarz çıkışların ittifaka zarar vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, bundan sonra böyle hadiselerin yaşanmamasını talep etti.