AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Pençe-Kilit Harekatı' açıklaması: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatı'nın, BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını dile getiren Ömer Çelik, "Mehmetçiğin hedefe ulaşacağından şüphemiz yok. Teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor." dedi. Rusya Ukrayna savaşına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti, "Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen bu süreç, herkes tarafından desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kanada'da Müslümanlara yönelik saldırı oldu. En çok içimizi yakan Filistin'de Müslümanlara yönelik olan şiddettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, maalesef şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum.Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.PKK'YA PENÇE-KİLİT OPERASYONUTürkiye, Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan faydalanarak, bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefe ulaşacağından şüphemiz yok. Teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor.SALGINLA MÜCADELEVaka sayısının 5 bini altına inmesi son derece önemli. Bugünlere ulaşmamızda en büyük gayreti gösteren sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.Türkiye'nin sağlık alanındaki organizasyon kabiliyeti, sağlık teşkilatının donanımının yüksek olması ve şehir hastaneleri gibi oyun değiştirici büyük adımların atılması pandemi ile mücadele konusunda başarılı çalışmalar yapmamızı sağladı.ULAŞIMDA 2053 HEDEFLERİYeni bir dünya düzeninden bahsedildiği bu dönemde, Türkiye kendi ajandasını uygulamaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı'nı açıkladı.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERE SÜRECİ DESTEKLENMELİSavaşın her tarafa zarar verdiği, bütün ülkeleri ilgilendiren sorunlara neden olduğu görüldü. İstanbul'daki mzüakere sürecinin desteklenmesi çok önemlidir. İstanbul'daki müzakere süreci, yegane müzakere sürecidir. Eski günlere, normal günlere geri dönülmesi konusunda çok daha büyük problemler olacaktır. Bir an önce ateşkes sağlanmalı.Çok daha can yakıcı bir tablo ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen bu süreç, herkes tarafından desteklenmelidir. AB'nin yapamadığını tek başına Türkiye yapıyor.ABD'NİN F-16 SATIŞIBize sık sık sorulan konulardan bir tanesi; Türk - Amerikan ilişkilerinde gelinen durumla ilgili. İlişkilerin daha yoğun olduğu görülüyor. F-16'lar konusu var. MSB, 40 adet yeni F-16'nın alınması aynı zamanda bizdekilerin o seviyeye yükseltilmesi için talep mektubu iletmişti. Bu çerçevede daha geniş bir talep mektubuyla Türkiye'nin bu güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili mektup iletilecek. Türkiye kendi egemenliğini sağlayacak güce sahiptir.'FRANSA'DAKİ SEÇİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'Fransa'daki seçimleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Şu tabii üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir şey. Giderek İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının bu kadar normalleşmiş olması Avrupa demokrasilerini zehirleyen bir durum. Demokrasilerin bu kadar kırılgan seçime oturması bütün dünya için kötüdür.KARAMOLLAOĞLU'NUN TARTIŞILAN SÖZLERİKendi ülkesini şikayet eden bir yaklaşım. Çok büyük bir haksızlık, yanlış bir değerlendirme. Elinde kan olanı hedef almıyorsun, sorunu çözmeye çalışan Cumhurbaşkanımızı, AK Parti hükümetini, Türkiye'yi hedef alıyorsun. Yazık...