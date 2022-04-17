Yıldız Tilbe'den Nevşin Mengü'ye olay cevap! 'Hoooşt'

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde tarih 28 Mart'ı gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu.Mahra'nın ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Mahra'nın acısı hala tazeyken yurdun dört bir yanından başıboş köpeklerin insanlara saldırdığı haberleri de gelmeye devam ediyor.YILDIZ TİLBE SESSİZ KALMADIBu duruma tepki gösterenlerden biri de sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe Twitter'da, 'Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?' dedi.Bu paylaşımı üzerine hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Yıldız Tilbe önceki gün ifade verdi.MENGÜ VE GÖKBAKAR'DAN ALAYCI YORUMGazeteci Nevşin Mengü, Yıldız Tilbe'nin ifadesine dair haberi Twitter hesabından paylaşarak, 'Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş' dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da aynı tweetin altına 'Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi' şeklinde yorum yaptı.Nevşin Mengü'nün paylaşımına Yıldız Tilbe'den cevap gecikmedi. Tilbei söz konusu paylaşımın altına 'Hoooşt' yorumunu yaptı.