Sungur Hava Savunma Füzesi, envantere giriyor! Menzili ve özellikleri rakiplerini geçti: TSK’nın gücüne güç katacak

Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerine bir yenisi daha ekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giriyor. Sınıfının en uzun menziline sahip olan SUNGUR, farklı platformlarda da kullanılacak. Peki Sungur'un özellikleri neler? Sungur adı nereden geliyor? İşte detaylar...

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine sunulacak.Sungur Hava Savunma Füzesi, envantere giriyor! Menzili ve özellikleri rakiplerini geçti: TSK'nın gücüne güç katacakRoketsan tarafından geliştirilen hava savunma füzesi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak.Ayrıca Sungur, farklı platformlarda da kullanılabilecek.Sınıfının en uzun yani 8 kilometre menziline sahip olan SUNGUR, atış öncesi hedefe kilitlenme, delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği, dost-düşman tanıma teçhizatı ve görüntüleme ve takip ekranı ile rakiplerinin fazlasıyla önünde.Sungur, adını doğana benzer bir tür yırtıcı kuş türünden aldı. Görevi düşman hedefleri avlamak.-Geri bölgede bulunan birlik ve tesisleri koruyacak-Sınıfında en uzun menzil: 8 km-Atış öncesi hedefe kilitlenme-Delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği-Dost-düşman tanıma teçhizatı-Görüntüleme ve takip ekranı