Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki

antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde tarih 28 Mart'ı gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu.Mahra'nın ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Mahra'nın acısı hala tazeyken yurdun dört bir yanından başıboş köpeklerin insanlara saldırdığı haberleri de gelmeye devam ediyor.YILDIZ TİLBE SESSİZ KALMADIBu duruma tepki gösterenlerden biri de sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" dedi.Bu paylaşımı üzerine hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Yıldız Tilbe önceki gün ifade verdi.MENGÜ VE GÖKBAKAR'DAN ALAYCI YORUMGazeteci Nevşin Mengü, Yıldız Tilbe'nin ifadesine dair haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da aynı tweetin altına "Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" şeklinde yorum yaptı.ACILI ANNE TEPKİ GÖSTERDİNevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'ın alaycı konuşmaları Mahra'nın annesini öfkelendirdi. Sokak köpekleri yüzünden evladını kaybeden acılı anne Mengü ve Gökbakar'a şu sözlerle tepki gösterdi:"Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin."Sosyal medyada Mahra'nın annesine destek yağdı. Birçok kullanıcı, "Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz" diyerek Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye tepkilerini dile getirdi.