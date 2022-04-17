  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!

Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse arkadan gelen bir İETT otobüsü çarptı. Minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı.

İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Ekleme: 17.04.2022 - 11:41 Güncelleme: 17.04.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde dün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İlyas V. yönetimindeki 34 M 4305 plakalı hatlı minibüs iddiaya göre, yeşil yanan trafik ışıklarını geçtikten sonra yolcu almak için yol kenarında durdu.

İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!

Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla ilerleyen Seyhan A. yönetimindeki 132M sefer sayılı İETT otobüsü, yol kenarında duran içi yolcu dolu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı.

İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!

Kazaya karışan otobüsün ön camı ile minibüsün arka camı ve tamponu parçalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürdü.

İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!

Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Biri bindi diğeri binemedi. Arkadan vurmasıyla benim kafamı vurmam bir oldu. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti. İçinde yolcu vardı. Bir ağır yaralı vardı, inliyordu. Kanaması yoktu ama kırığı olabilir" dedi.
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Sarıyer Kolağası Deresi 'bulaşıcı hastalık kaynağı': Mahalle sakinleri ve esnaf CHP'li İBB'ye tepkili
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Almanya'daki ekonomik kriz döneri de vurdu!
Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü: Fanatik Yahudilerden provokatif hareket
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı!
Yine savaş çanları çalıyor! Kiev’in çevresi kan gölü...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var
Fenerbahçe, Göztepe’yi rahat geçti! Galibiyet serisi 5 maça çıktı…
Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş
Hafta sonu plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
DEVA Partisi'nin 'üyelik' oyunu: Partiye kaydını yaptırana erzak dağıttılar
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi