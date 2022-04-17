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CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yıllardır bitiremediği Yıldıztepe projesinin ilk etabının nihayet tamamlandığını duyurdu. Ancak sosyal tesisin tabanı, daha halkın kullanımına açılmadan çöktü, duvarlarında çatlaklar oluştu.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Ekleme: 17.04.2022 - 09:11 Güncelleme: 17.04.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi.

Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti. Ancak o proje, aradan geçen 7.5 yıla rağmen tamamlanamadı. Başkan Türkyılmaz, projenin ilk etabının tamamlandığı duyurdu.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Ancak sosyal tesis henüz halkın kullanımına açılmadan şoke etti. Projenin sosyal tesis etabı tamamlandığında, tanıtımı yapılan görselleriyle ilgisi olmadığı için eleştirilen ve Mudanyalılar tarafından ucubeye benzetilen binalar daha kullanıma açılmadan adeta dökülmeye başladı.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Tabanları yaklaşık 10 santimetre çöken, zemin kaplamaları yerinden sökülen binanın duvarlarında ise derin çatlaklar oluştu. Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, '11 milyonluk harabe' yakıştırılması yapıldı.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Memleket Partisi Mudanya Belediye Meclis üyesi Mehmet Er, CHP'li Başkan Türkyılmaz'ın 'tamamlandı' diyerek müjde verdiği ilk etap sosyal tesislerde incelemeler yaptı.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Gördüğü manzara karışışında büyük şaşkınlık yaşayan Er, 'Buradaki durum hiç de iç açıcı değil. Doğudan batıya doğru 3 basamak şeklinde teker katlı inşa edilen binaların orta ve üst araları ile teras zeminlerinde çökmeler oluşmuş.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

1'nci derecede deprem bölgesi içinde yer alan Mudanya'mızda henüz yeni yapılmış olan bu binaların hali endişe verici. Temel çukuru açılan ve fore kazıklarla desteklendiği söylenen bu binalardaki zemin çökmeleri normal olamayacak kadar ciddi görünüyor' dedi.

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü

Er, Türkyılmaz'dan skandalla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.
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CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
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