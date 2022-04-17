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Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...

Türkiye’nin tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesindeki en önemli etkenlerden biri olan askeri teknoloji üstünlüğü, dünya gündeminde sıklıkla kendisine yer buluyor. Son olarak, Fransız ordusunun gelecekte "yüksek yoğunluklu çatışmalarda" başarısız olmaması için senatoda Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi. Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına değinilen Fransız ekonomi dergisinde yeteri kadar 'adına marş yazılan Türk yapımı SİHA' ifadesi kullanıldı.

Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Ekleme: 17.04.2022 - 00:28 Güncelleme: 17.04.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda, SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi.

YETERLİ TEKNOLOJİYE SAHİP DEĞİLİZ ANCAK!

Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

Haberde, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, 'Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi' konusunu genişçe ele aldıklarına dikkati çekildi.

ADINA MARŞ YAZILAN TÜRK YAPIMI SİHA

Haberde Ukrayna-Rusya savaşında da Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif rol oynadığı, Ukrayna ordusunun satın aldığı 20 kadar TB2 ile Rus ordusuna büyük zayiat verdiği kaydedildi.

Ukrayna tarafının Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı, hava savunma sistemi, helikopter ve iki komuta merkezini imha ettiği bilgisi paylaşılan haberde Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 için özel marş yazıp seslendirdiği aktarıldı.

Haberde Bayraktar TB2'lerin 4 lazer güdümlü füze başlığı taşıyabildiği, dayanıklı ve kısa pistlerden bile kolayca havalandığı, Dağlık Karabağ çatışmasında da belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
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