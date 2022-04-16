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CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li belediyede bu kez nitelikli zimmet skandalı patlak verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde sahte evrakla 1 milyon liranın zimmete geçirildiği ortaya çıktı.

CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı
Ekleme: 16.04.2022 - 10:05 Güncelleme: 16.04.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li belediyede bu kez nitelikli zimmet skandalı patlak verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde sahte evrakla 1 milyon liranın zimmete geçirildiği ortaya çıktı.

1 MİLYONLUK VURGUN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri ve aynı zamanda harcama yetkilisi olan Avukat Ayşegül L. imzası ile davalar için belediyenin banka hesabından nakit avanslar çekilerek, bir kısmının dava masrafları için harcandığı, harcanmayan kısmının ise sahte evrakla harcanmış gibi gösterildiği tespit edildi. Zimmete geçirilen paranın 1 milyondan fazla olduğu tespit edildi. Zimmet olayının açığa çıkması ile paniğe kapılan belediye yetkilileri, suçu hiçbir imza yetkisi olmayan işçi Pelin T.K.'nin üzerine yıktı. Pelin T.K, suçlamayı kısmen kabul etse de zimmete geçirilen tutarın az bir kısmının kendisinde olduğunu beyan etti. İşten atılan Pelin T.K. hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Benzer bir nitelikli zimmet olayı da Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nde yaşandı. Adliyelerde takip edilen davaların masrafı için belediye hesaplarından çekilen nakit avansın bir kısmının harcandığı bir kısmının ise sahte belge ile harcanmış gibi gösterilip zimmete geçirildiği ortaya çıktı. Büro personeli Engin S.'nin bu şekilde 200 bin lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.
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CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı
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