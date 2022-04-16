Büşra Koçak İzmir'de beton mikserinin altında kalmıştı! Bu detay yürekleri dağladı…

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.Ş.T. yönetimindeki 35 HJP 88 plakalı beton mikseri, trafik ışıklarının bulunduğu noktada yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a çarptı.Kazada, aracın altında sürüklenen Koçak, yaşamını yitirdi.Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikserinin şoförü Ş.T. tutuklandı.EN BÜYÜK HAYALİ İÇİN...Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Koçak'ın en büyük hayali aşçılık için eğitim aldığı öğrenildi.3 GÜN ÖNCE STAJA BAŞLAMIŞKoçak'ın, İzmir Otobüs Terminali'ndeki bir restoranda 3 gün önce staja başladığı, burudaki mesaisinin ardından evinin güzergahından geçen dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı bildirildi.'YÜREĞİMİZ YANI ÇOK ÜZGÜNÜZ'Büşra Koçak'ın aşçı olan amcası Hakan Koçak (45), yeğeninin en büyük hayalinin kendisi gibi aşçı olmak istediğini dile getirerek, 'Yüreğimiz yandı. İleride evleneceği günlerin hayalini kurarken bana ait otomobili gelin arabası yapmak istediğini söylerdi. Çok üzgünüz' dedi.GÖZYAŞLARI SEL OLDUİzmir'in Bornova ilçesinde, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan lise öğrencisi Büşra Koçak için cenaze töreni düzenlendi.Doğanlar Merkez Camii'ndeki cenazeye Büşra Koçak'ın babası Cevat Koçak, amcası Hakan Koçak, dayısı Şuayip Göktaş ile yakınları ve arkadaşları katıldı.Tabutunun üzerine tülbent konulan Büşra Koçak, Doğanlar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.