Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Gaziantep'te yaşanan hırsız-polis kovalamacası akıllara durgunluk verdi. Polis, hırsızlık yapan 4 kadını yakalamak için harekete geçti. Binadan çıkan kadınlar yakalanmamak için kaçmaya başladı. Bu sırada üstlerindeki çaldıkları paraları etrafa saçan kadınlar herkesi şoke etti. Polis daha sonra şüphelileri yakalayarak yasal işlem başlattı.

Gaziantep'te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.SABIKALI ÇIKTILARGaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı.Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.