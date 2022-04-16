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Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'en önemli Bilim Kurulu toplantısı' diyerek birçok insanı heyecanlandırmıştı. Bu açıklama sonrasında vatandaşların aklına, "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusu gelmişti. Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan önümüzdeki hafta yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili detayları vererek hangi kararların alınacağıyla ilgili ilk ipucunu verdi. İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı...

Ekleme: 16.04.2022 - 17:56 Güncelleme: 16.04.2022 - 18:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantısını yapacak' ifadelerini kullandıktan sonra tüm Türkiye'de heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız.' dedi.

İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi her şey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün.

VEFAT SAYISI NE ZAMAN 10'UN ALTINA DÜŞER?

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

'MASKE TAKMAYLA İLGİLİ BİR TAKIM RAHATLAMALAR SÖZ KONUSU OLABİLİR'
Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir.

Umuyorum önümüzdeki haftaki Bilim Kurulu sonrasında genelde çarşambaları oluyor inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız.

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