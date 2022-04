İBB'den taziye beklerken işten atıldı! Hem eşini hem işini kaybetti

İBB iştiraki Metro İstanbul'da 2015 yılında güvenlik görevlisi olarak işe giren Yunus Sessiz, İBB'deki yönetimin değişmesinden sonra, eşi Naime Sessiz'in ikinci çocuğunu doğurduktan sonra kansere yakalanıp ölmesiyle sarsıldı. Büyük acı yaşayan Yunus Sessiz, eşinin ölümünden sonra yöneticilerin kendisini makama başsağlığı için çağırdığını düşünürken işten atıldığını tebliğ etmeleriyle büyük şok yaşadı. 34 yaşındaki genç adam, hem eşini hem işini kaybetmenin acısını yaşarken iki çocuklarıyla işsiz güçsüz tek başına bırakıldığını söyledi.

Ailesini geçindirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'da 2015 yılında güvenlik görevlisi olarak işe başlayan 34 yaşındaki Yunus Sessiz, CHP'nin İBB'yi kazanmasından sonra birçok işçi arkadaşı gibi işten çıkarılmak için kendisine hakkını arayınca dışlanma hatta ve hatta pisikoljik mobinge tabi tutuldu.



CHP İBB'Yİ KAZANINCA MOBİNG UYGULADI



Yönetimin değişmesinden sonra diğer arkadaşları gibi kendisininde işten atılması için bahaneler yaratıldığını belirten Yunus Sessiz, "CHP İBB' de seçimi kazanınca genel müdürler ve İBB'de yönetici diğer kademelerde değişikliğe gitti. Sonrasında yeni gelen yönetim tüm geçmiş tutanak ve sağlık raporlarım dahil ve önceki yönetimden kalan bazı Şef ve Amirlerin kışkırtması sonucu görev yerinde arama kontrol yapmama işe geç gelme 5 dakika 10 dk gibi nedenlerle ve diğer önceki geçmiş senelerdeki tutanakları birleştirerek daha da sıkılaştırıp sürekli sürekli sudan gerekçeler ile Şişli Fulya'daki ofise çağırılıp Disiplin Kurulunda sözlü savunmam istendi.



Sürekli susmam ve haksızlığa kulaklarımı tıkamam istendi. işten çıkarılmak için mobing uygulandı. Burada Metro İstanbul A.Ş, İstgüven A.Ş. Özgüven Sen ve avukatlar yer alıyordu. Artık 1-2 ayda 3 kere 4 kere disipline çağırılıyordum aslında tüm bunların yıldırma politikası ve bezdirme faaliyetleri olduğunun farkındaydım hiç bir suçum olmamasına rağmen tüm bunlara karşın çoğu zaman katılım gösterdim gittim. Fakat zaman içerisinde kınamalar uyarılar, yevmiye cezaları ardı ardına gelmeye başladı" dedi.



HAMİLE OLAN EŞİNE KANSER TEŞHİSİ KONULDU



Sessiz, "Bu sürecin devam ettiği günlerde ikinci çocuğuma hamile olan eşim Naime Sessiz, hamileliğinin 7.inci ayından sonra sürekli sırt ağrıları nedeniyle hastane hastane koşuşturduk. Bu olay beni sıkıntıya soktu. Bebek de Anne karnın da olmasından dolayı MR, Tomografi ve PED Çekilemiyordu. Son çare Ailesi ve biz işin aslını öğrenmek için 1 ay öncesinden erken sezeryan yapdırmak durumunda kaldık. Kısa süre sonra eşimin kanser olduğunu Kanserin Evre-4 olduğunu geç kalındığını söylediler. O an dünyam başıma yıkıldı. Doktorlar 6 ila 1 sene Eşimin Ömrünün kaldığını söylüyorlardı. Eşim 28.11.2021 tarihinde Cerahpaşa'da vefat ettikten sonra bana 6 buçuk Yaşında "Muhammed Üzeyir" ve şu an 7 aylık olan Ömer Hamza Adında iki erkek evlat bıraktı" dedi.



EŞİNİ KANSERDEN KAYBETTİ, TAZİYE BEKLERKEN İŞİNDEN ATILDI



Sessiz, "Eşimin vefatından hemen sonra arkadaşlarım taziyede bulundu. Yöneticim olan İstgüven AŞ'den Genel Müdür Ahmet Can Buğday'la telefonda taziye görüşmesi yaptıktan sonra yüzyüze görüymek için randevu aldım. Fakat Kendisi randevu vereceğini çağıracağını söylemesine rağmen arayıp sormayınca bende tekrar iletişime geçmek zorunda kaldım. Görüşmemizde taziye beklerken Genel Müdür Ahmet Can bana sağlık Raporlarımı önüme koydu. Bilgisayardan bana göstererek geçmiş tutanaklarımın sayısına kadar saydı adeta tekrar bu perişan haldeyken tekrar tekrar bir hayal kırıklığı yaşamıştım. O sağlık Raporlarını Eşim Kanser ve Yanında olabilmek için zaruret halimde doktor ricası ve çeşitli hastalığım ile aldığım raporlar istirahat belgeleri idi. Güya taziye için gitmiştim önüme işten atılmam için belgeler konuldu. Genel Müdür Ahmet Can Buğday Genel Müdür Yardımcısı Özgür Şahin ile görüşmemizi söyledi. Oda Beni Kurumsal ve Personel iletişim şefi Merve Elif Şahne ile görüştüm. Beni dinledi ve kartvizitini dahi vermeden odasından ayrıldım. Genel Müdür yardımcısı Özgür Şahin daha sonra Merve Elif Şahne ile görüşmemi istedi. Bende daha sonra önce telefonla mesaj yazdım cevap vermeyince telefonla aradım. Bana ters şekilde üslubunu düzelt senin karşında bir yönetici var diyerek tersledi. Bende üslubumun hakaret derecesinde olmadığını sadece derdimi anlatmak istedim. Benimle İstgüven A.Ş. Ulaşım Müdürü Serkan Odabaşı ile görüştüm fakat Odabaşı bir gün sonra ,"Adapsız konuşmam tespit edildiğini belirterek bana bir soru kağıdı tebliğ edildi. Savunmam istendi. 8 gün sonra disipline çağrıldım. Basit nedenler ile adapsızlık yaptığım gerekçesi ile ifadem alındı. Yine işe geldiğim aynı gün Aksaray'a çağrıldım ve Bülent Selen (Operasyon Müdürü) tarafından iş akdimin fes olduğu tarafıma bildirildi. Rencide ve hakaret edici bir konuşma yapmamama rağmen yalanlarla iftiralarla beni tazminatsız işten çıkardılar. Eşimi ve işimi kaybettikten sonra iki çocuğumla tek başıma kaldım. Çocuklarla ilgilenirken iş aradım bulamadım. Tazminatsız olarak işten çıkardıkları için elimde nakit paramda yoktu. Ailem ve komşuların yardımları ile ayakta durmaya çalışıyorum. Bebeğin maması ve bezi çok pahalı olduğu için bulmakta zorluk çektim. Bu insanlarda ne vicdan nede merhamet var. Ben taziye beklerken hayatımı kararttılar" dedi.