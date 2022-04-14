  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Ramazan Bayramı' için duyurdu: Yarından itibaren başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı için Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri ile ilgili son dakika duyurusunda bulundu. Bakanlık, Ramazan Bayramı biletlerinin yarından itibaren satışa çıkarılacağını duyurdu.

Ekleme: 14.04.2022 - 13:02 Güncelleme: 14.04.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Ramazan Bayramı' için duyurdu: Yarından itibaren başlıyor!Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ramazan Bayramı duyurusu geldi. Bakanlık, 'Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak.' açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla ek tren seferleri konularak kapasite artışına gidildiği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri düzenleneceği ifade edilerek, 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihlerinde her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Ramazan Bayramı' için duyurdu: Yarından itibaren başlıyor!

BİLETLER YARIN İTİBAREN SATIŞTA

Açıklamada, 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlerde de ek sefer olacağı belirtilerek, 'İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak' denildi.

Ek seferlerle toplam 45 bin 528 kişilik kapasite artışı yapıldığı ve biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağı ifade edildi.
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama
Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı...
Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
'Halka ekmek karnesi veriyor' haberlerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama
Bursa'da 8 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğa 80 dikiş atıldı
Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'
86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak!
Nisa bebeği sokağa terk etmişti! Anne Ebru S. hakkında flaş gelişme...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
CHP’li Başkan, yeğenine makbuzla 1,5 milyon TL ödedi!
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Ümraniye'deki scooter kazası davasında karar çıktı
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: 'Partitül soluyoruz'
Cemal Kaşıkçı davasının devrine itiraz
Çocuklara 'LGBT' istismarına tepki: Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!
Çift katlı İETT otobüsü yandı! İçinde yolcular bulunuyordu1
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste