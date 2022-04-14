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Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...

Rusya Ukrayna savaşının 50. gününde Rusya'dan "ABD askeri biyolojik silah potansiyelini geliştiriyor" suçlaması geldi. "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerindeki rolünü ortaya çıkarmayı başardı." diyen Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Washington yönetiminin kitle imha silahlarının teslimi ve kullanımı konusunda yürütülen çalışmaları kabul ettiğini dile getirdi.

Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
Ekleme: 14.04.2022 - 21:36 Güncelleme: 14.04.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin uluslararası mevzuattaki boşluktan yararlanarak, Ukrayna dahil çeşitli ülkelerde askeri biyolojik potansiyelini geliştirdiğini söyledi.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik faaliyetleri hakkında ilave bilgiler elde ettiğini bildirdi.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE...

ABD'nin uluslararası mevzuattaki mevcut boşluklardan ve net bir doğrulama mekanizmasının yokluğundan yararlandığını söyleyen Kirillov, Washington'un dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri biyolojik potansiyelini sürekli olarak geliştirdiğini dile getirdi.

UKRAYNA TOPRAKLARINDAKİ FAALİYETLERDEKİ ROLÜ

Kirillov, Rus ordusunun Ukrayna'da elde ettiği bilgilerin ABD'nin Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin sayısız ihlalini doğruladığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerindeki rolünü ortaya çıkarmayı başardı." ifadelerini kullandı.

PENTAGON İLE BAĞLANTISI

ABD tarafından Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ve araştırma enstitülerinin faaliyetlerinin koordine edilmesiyle ilgili bilgileri daha önce açıkladıklarını hatırlatan Kirillov, bu şemanın öğelerinden birinin de "ilk bakışta Pentagon ile ilgisi olmayan kamuya kapalı bir organizasyon gibi gözüken Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi isimli kurum olduğunu ifade etti.

350 MİLYON DOLAR YATIRIM

Kirillov, bu kurumun biyolojik silahlar konusu dahil Pentagon'u ilgilendiren araştırmaları yürütmek için hibelerin dağıtım merkezi olarak işlev gördüğüne dikkati çekerek, Washington'un son yıllarda sadece bu merkezin projeleri için 350 milyon dolardan fazla para harcadığını öne sürdü.

SPONSORLUK YAPIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sponsoru olduğunu savunan Kirillov, bu kurumun finansmanının ABD Çevre Koruma Ajansı, ABD Tarım, Sağlık ve Enerji Bakanlığı aracılığıyla sağlandığını ileri sürdü.

GERÇEKTEN KABUL EDİYOR

Kirillov, "Washington, bu tür formülleri kullanarak, Ukraynalı uzmanlar tarafından kitle imha silahlarının teslimi ve kullanımı için araçların yaratılması konusunda yürütülen çalışmaları gerçekten kabul ediyor ve finansmanlarını sürdürmenin uygun olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki askeri biyolojik programın uygulanmasında rol alan bazı isimleri de paylaşan Kirillov, 2014-2022 yıllarında Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin eski Sovyet ülkelerinde 500'den fazla araştırma projesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
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