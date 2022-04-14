Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı...

Aydın'ın Kuşadası ilçesi son günlerde yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Belediye'nin ihale ettiği birçok işte milyonlarca liranın buhar olduğu iddia ediliyor. Peki bu yolsuzluklar nasıl yapıld?Peki neymiş bu ihaleler?Mıcır ihalesinin süresi 300 gün olarak belirlenmiş ancak üzerinden 500 gün geçmiş. Buradaki yetkililerle görüştüğümüzde yarım kilo dahi mıcır olmadığı ortaya çıktı. Bu ihaleyi alan firmanın şartları yerine getirmemesine rağmen bu ihalenin neden bu firmaya verildiği sorusu ortaya çıkıyor.SOSYAL MEDYADAN TAKİPBu firma sahibinin sosyal medya hesabında 20 takipçisi var. Bu 20 takipçinin arasında bir isim ise dikkat çekiyor. O da Kuşadası Belediye Başkanı.4 MİLYONLUK TESİSİ 900 BİNE VERMİŞLERAyrıca belediyeye ait 4 milyon TL harcanan bir tesisin bu firmaya 900 bin TL'ye satıldığı iddia edildi. İddialar arasında bu firmaya 6 milyon liralık başka bir ihale verildiği ve verilen bu ihalenin adresinde ise folklör ekibinin çalıştığı ortaya çıkıyor.İHALEYE VERİLEN YOLDA BELEDİYE ARAÇLARI ÇALIŞTIRILMIŞKuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yol ihalesinin 21 milyon liraya verildiğini ancak orada belediye araçlarının çalıştığı gelen iddialar arasında yer aldı. Bu ihalede firma araçları kullanılması gerekirken, birkaç araç hariç tamamının belediyeye ait araçlar olduğu öne sürüldü.Güvercin festivali için, 1.6 milyon liraya ihale edildi. Ancak daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi bu parayı kendilerinin ödediğini açıkladı. Peki bu parayı Aydın Büyükşehir Belediyesi ödediyse bu paralar nereye harcandı?DİLENCİLERİ GÖNDERMEK İÇİN 1.8 MİLYON LİRADilenciler, şehir dışına çıkarılmış. Dilenciler şehir dışına çıkarılırken 1.8 milyon lira harcanmış. Belediye meclisindeki partiler bu paranın da nereye harcandığını soruyor ancak bu sorular da yanıtsız kaldı.Ömer GünelŞİKAYETLERİ BİR ÜST KATA ULAŞTIRMAK İÇİN 2 MİLYON HARCANMIŞBelediye şikayetlerinin yapıldığı bir Güvercin masası var. Buraya gelen şikayetlerin ilgili birimlere ulaştırılması için 2 milyon lira harcanmış. Peki bu şikayetler nereye iletiliyor? Yalnızca 1 üst kata. Yani Kuşadası Belediyesi içerisinde yer alan Güvercin masası, kendisine gelen şikayetleri bir üst kata ulaştırmak için 2 milyon lira harcamış.Şu ana kadar ise Kuşadası Belediyesi'nden bu yolsuzluk iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.YOLSUZLUKLARI SORAN YAZAR DARP EDİLDİKuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar, üç kişi tarafından darp edildi.Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan yazar, 29 Mart'ta Kuşadası Belediyesi'nin 750 milyonluk TL'lik mıcır ihalesi için bilgi edinme formu verdiğini belirterek, 'O kadarlık mıcırla buradan aya yol yaparsınız. İhalenin süresini de 300 gün olarak belirlemişler. Tabi 500 gün geçti ortada yarım kilo mıcır yok. Firmanın mıcır dökmediğini, bu konuda ne yapmak istediklerini sordum. 'Bu firma hiçbir şey yapmamasına rağmen halen neden ihale veriyorsunuz' diye de sordum. Önceki gün yine belediyeye bilgi isteme dilekçesi yolladım.Firmanın sosyal medyasına girdiğiniz zaman 20 takipçisi var, birisi Ömer Günel. Belediyeye ait 4 milyon harcanan bir tesisi, bu firmaya 900 bin liraya satmışsınız. Bu nasıl alışveraiştir? 6 milyonluk başka bir ihale vermişsiniz. Bu ihaleyi verdiğiniz adreste folklor ekibi gözüküyor. Davutlar Mahallesi yolunu 21 milyona ihaleye vermişsiniz ama birkaçı dışında bütün araçlar belediyeye ait. 2021 yılında kitap günleri için 300 bin lira harcandığı faaliyet raporunda var. 'Kitap günlerini ben yaptım' dedim. Güvercin Festivali için 1 milyon 600 bin lira harcanmış. Ama bunun parasını Özlem Çerçioğlu verdi. Sonra, 'Festival için kasadan bir kuruş para çıkmadı' diye açıklama yaptınız. O zaman bu parayı nereye harcadın. 'Dilencilerin şehir dışına çıkarılması için 1 milyon 800 bin lira para harcadık' demişsiniz, 'Bu dilencileri tatile mi yolladınız' dedim. Hawaii'ye tatile yollasan bu kadar para harcanmaz. Güvercin masaya (Belediyede şikayetlerin yapıldığı birim) gelen dilekçelerin ilgili yere ulaştırılması için 2 milyon yazmışlar. İlgili yerler üst katlarda, asansörle çıkıp verecekler.' 2 milyon harcama nereden çıktı' dedim. Bunun dışında birçok yolsuzlukları var. Bunları hatırlattım akşam da bu olay oldu' dedi.'BELEDİYEYE VERDİĞİM İKİ DİLEKÇE GÖZALTINA ALINAN FİRMA YETKİLİLERİNİN EVİNDE ÇIKTI'Kuşadası Belediyesi ile ilgili iddialarını sürdüren gazeteci yazar, belediye verdiği iki dilekçenin de gözaltına alınan firma yetkililerinin evinden çıktığını belirterek, şöyle devam etti:'Belediye Başkanı yaptığı açıklamada şirket sahibini tanımadığını söylüyor. 15 ihale verdiğin şirket sahibini nasıl tanımazsın? Araç ihale yolsuzluğu çok büyük.