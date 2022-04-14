Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!
11 Nisan'da Güneş'in yüzeyinde meydana gelen patlama ile ilgli günlerdir uyarılar geliyor. Söz konusu patlamının bugün Dünya'yı vuracağı ifade edildi. Daha önce de bu tarz patlamaların Dünya'yı etkilediği; ancak bu seferkinin farklı olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlardan patlamaların etkisiyle ilgili peş peşe uyarılar geldi...
Dünya'ya gelen zararlı ışınlar her ne kadar manyetosferde korunuyor olsa da bazı durumlarda bu koruma yeterli olmuyor. Güney yüzeyinde meydana gelen patlamalar Dünya'yı sıklıkla etkiliyor. Bugün ise bu patlamalarla ilgili kritik bir uyarı geldi. 11 Nisan'da güneş lekeleri adı verilen bir patlama yaşandı.
Bu patlama Dünya'yı daha derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bugün itibarıyla Dünya'da etkilerinin görülmesi beklenen bu patlamanın çeşitli etkileri olacak.
Uzmanlar, patlama nedeniyle uydu sistemleri ev elektrik şebekelerinin etkileneceğini, kesinti ve dalgalanmaların yaşanacağını söyledi.
Alınan bilgilere göre söz konusu patlama, Dünya'ya doğru bir külte akımına neden oldu. Dünya'yı etkileyecek parçacıkların adı ise CME.
CME'ler, Dünya'yı çevreleyen manyetik bir alana çarpması ile birlikte Kuzey ve Güney Kutuplarından yayılarak atmosferdeki gazla etkileşime giriyor.
Bu durum aslında Kuzey ve Güney ışıkları olarak bildiğimiz büyüleyici görüntülere de sebep oluyor.