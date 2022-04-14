Çift katlı İETT otobüsü yandı! İçinde yolcular bulunuyordu!

İstanbul'da çift katlı İETT otobüsü yandı. İETT otobüsünün yandığı sırada içinde yolcular bulunuyordu.CAN KAYBI VE YARALANMA YOKBeyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün arka kısmını kaplayan alevlere müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.