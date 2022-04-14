CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin yolsuzluklarını gündeme getirdiği için saldırıya uğramıştı! Gazeteci Ergün Poyraz usulsüzlükleri tek tek anlattı!

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteciyazar Ergün Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edilmişti.Hükümet muhalifi tavrıyla bilinen Ergün Poyraz'ın CHP'li belediyenin usulsüzlüğünü gündeme getirmesinin ardından öldürüsiye dövülmesi sonrası hayati tehlikesi bulunuyordu.Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olan Tuna Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi.Tuna Bagı ve Zana Bagı'nın PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. 750 bin tonluk mıcır ihalesi verildiğini ancak ortada yarım kilo bile mıcırın olmadığını ifade eden Poyraz, 'Belediyenin milyonlarca lira harcadığı tesisi yok pahasına sattılar. İhale verdikleri adreste folklor kursu var' dedi.