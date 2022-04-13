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Sahipsiz köpek ihbarı yağıyor: İstanbul'da 15 ayda 881 kişinin...

Sokaklarda ciddi bir problem haline gelen sahipsiz köpekler nedeniyle her gün çok sayıda saldırı haberi gündeme düşüyor. İstanbul'un 25 ilçesinde sahipsiz köpeklerle ilgili son 15 ayda 18 bin 791 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 881'inin ısırma vakası olduğu belirtildi. Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Ekleme: 13.04.2022 - 22:55 Güncelleme: 13.04.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Sahipsiz köpek ihbarı yağıyor: İstanbul'da 15 ayda 881 kişinin...İstanbul'daki ilçe belediyelerinin veterinerlik birimleri sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlarca yapılan ihbarlara anında müdahale ediyor.

İstanbul'un 25 ilçesinde 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 tarihlerinde sahipsiz köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar geldi. Bu ihbarların 881'i 'ısırma vakası' olarak kayıtlara geçti.

Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Saldırı ihbarını değerlendiren ekipler, yakalayabildikleri ısıran köpeği 10 gün müşahedeye aldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların ardından rehabilite edilen köpekler, yine alındıkları bölgeye bırakıldı.

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