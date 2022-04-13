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New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis, 62 yaşındaki siyahi Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu. Son açıklamada olayda yaralananların sayısı 23 olarak güncellendi.

New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!
Ekleme: 13.04.2022 - 09:34 Güncelleme: 13.04.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!
New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirdi.

New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.

New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!

Polis, James'in söz konusu kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunu ifade ederek, bu kişinin saldırıyı düzenleyen mi yoksa saldırganla bağlantılı bir kişi mi olduğu konusunda net bir yorum yapmadı.
Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurguladı.

Öte yandan daha önce 16 olarak ifade edilen yaralı sayısı son açıklamada 23 olarak güncellenirken, bu kişilerden 10'unun silahla yaralandığı ve hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!

NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!

Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti.
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New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!
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