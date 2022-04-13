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Kastamonu'da kuzenini kafasına baltayla vurarak öldüren zanlıya 15 yıl hapis

Asker dönüşü ziyaret ettiği kuzenini baltayla öldüren şahıs, 15 yıl hapse çarptırıldı. Müebbet beklenen cezayı az bulan aile ise durumu kabul edemedi.

Ekleme: 13.04.2022 - 14:19 Güncelleme: 13.04.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da kuzenini kafasına baltayla vurarak öldüren zanlıya 15 yıl hapisKastamonu'nun Karaçomak köyünde akılalmaz bir cinayet yaşandı.

İHA'nın haberine göre askerden dönen E.Ç., kuzeni H.Ç. ile ailesi kendisini ziyaret etmek için evine geldi.

Ziyaret sırasında E.Ç. ile H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma sırasında E.Ç., eline aldığı balta ile H.Ç.’nin kafasına vurdu. Olayda yaralanan H.Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan alınan E.Ç. ise tutuklandı.

"Kasten öldürme" suçundan dava açıldı

Olayla ilgili E.Ç. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ile H.Ç.’nin babası M.Ç., annesi Z.Ç., abisi İ.Ç. ve avukatlar katıldı.

"Sadece baltayla iki kez kafasına vurdum"

Duruşmada son kez savunma yapan E.Ç., H.Ç.’nin kendisine küfrettiğini ileri sürerek, “Kız arkadaşımı ben askerdeyken rahatsız etmiş. Konuyla ilgili konuşurken bana küfretti ve yumrukla saldırdı. Ben de sadece balta ile iki kere kafasına vurdum.

"Anneme babama söyleyemedim, beni öldürürlerdi"

Evleneceğim kızın namusuna söz attı. Sonra beni aşağıya çağırıp bana yumruk attı. Benden kuvvetliydi. Ben de kendimi korudum. Ben anneme ve babama balta ile öldürdüğümü söyleyemedim. Yoksa beni öldürürlerdi. Benim karakol ile hiç alakam yok. Korktum, doğruyu anlatamadım. Abisini, annesini, babasını çok severim. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok. Ben zerre kadar yalan konuşmuyorum.” dedi.

"Kalleşçe benim oğlumu öldürdüler"

Maktulün babası M.Ç. ise oğlu ile sanığın kesinlikle kavga etmediklerini ifade ederek, “Kesinlikle kavga etmediler. Oğlum ayakkabısını giyerken arkadan vurarak öldürmüştür. Oğlum 23 yaşındaydı. Oğlumu bu şahıs tasarlayarak öldürdü. Eğer oğlumla kavga etseydi bu sanığı parçalardı. Kalleşçe benim oğlumu öldürdüler. En ağır cezayı almasını talep ediyorum.

"İdam istiyorum"

Benim oğlumu öldürdüler. Benim oğlum ayakkabısının birisini giydi ama diğerini giyemeden oğlumu öldürdüler. Ben bu sanığın idamını istiyorum. Müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Ben bir anneyim. O, oğlunu görüyor ama ben oğlumu göremiyorum.” şeklinde konuştu.

Olay önce trafik kazası, ardından balta ile cinayet olarak yansıtıldı

Duruşmada Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaasında, olayın ilk olarak trafik kazası olarak Cumhuriyet savcılığına yansıtıldığını belirterek, daha sonra maktulün balta ile öldürüldüğünün tespit edildiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, müebbet talep etti

Cumhuriyet savcısı mütalaada, maktulün ayakta ve yerde balta ile kafasına vurularak öldürülmesi, olay yerinin değiştirilmesi, suç aletinin ele geçirilmesi gibi sebeplerle sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Üzerime asılsız iftira attılar"

Mütalaanın ardından son sözü sorulan E.Ç., “Ailesinden ve mahkeme heyetinden bu yaşanan olaydan ötürü özür diliyorum. Pişmanım, kaçma gibi bir niyetim yoktu. Jandarmayı evde bekledim. Üzerime asılsız iftira attılar. Kaçmaya yönelik ceza istenilmesini kabul etmiyorum. Kaçmak isteseydim araca biner kaçardım. Ailesinden özür diliyorum.

"Bu memlekete uğramayacağım"

Cezaevinden çıkınca bu memlekette zaten durmayacağım. Yoksa aile beni her gördüğü yerde onlara hakaret gibi gelecektir. Bana ve kız arkadaşıma hakaretlerde bulundu. Bana saldırınca ben de baltanın küt tarafını kullanıp kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Öldürme kastım olsaydı keskin tarafını kullanırdım.” dedi.

Baltalı cinayet zanlısına 15 yıl hapis

Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, E.Ç.’nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, olayı haksız tahrik altında işlediğinden ötürü cezasının 18 yıl hapis cezasına, geçmiş hali de dikkate alınarak cezanın 15 yıla düşürülmesine karar verdi. Kararın ardından maktulün annesi Z.Ç., “Ben 15 yıl cezayı kabul etmiyorum, idam edilsin.” dedi.

Duruşma ardından aileler arasında tekme tokat kavga çıktı

Kararından ardından duruşma salonundan çıkartılan iki aile arasında hem adliye içerisinde hem de adliye önünde yumruklu ve sözlü kavga çıktı. Polis ekipleri, iki aileyi de güçlükle ayırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanlar hakkında işlem yaparken, her iki aile de birbirlerinden şikayetçi oldu.

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