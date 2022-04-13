İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öyle bir halde bulundu ki...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan iğrenç olayda ortalıktan kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunu yakınları ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın durumda buldu..Küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.TANDIR EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDUEvlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.YOĞUN BAKIMA ALINDIYakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.GÖZALTINA ALINDIİhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.